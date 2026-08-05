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El gobierno de Javier Milei le advirtió hoy a los gremios que realizarán el lunes un paro nacional docente que…
La vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, encabezaron en La Plata un encuentro de trabajo con más de 30…
Luego de la polémica desatada en la 64° edición del concurso “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, el pescador…