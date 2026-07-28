Fisher participó en reunión con Banco Provincia y la vicegobernadora Magario

La vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, encabezaron en La Plata un encuentro de trabajo con más de 30 intendentes bonaerenses destinado a fortalecer la articulación entre el Gobierno provincial, el Banco y los municipios para impulsar el crecimiento de cada distrito, potenciar la capacidad de gestión y respuesta de los gobiernos locales y ampliar las herramientas disponibles para sostener la actividad económica y el empleo. Entre los intendentes presentes estuvo Alfredo Fisher, jefe comunal de nuestra ciudad.

La jornada se realizó en la Casa Matriz del Banco y permitió analizar el escenario económico actual, evaluar el impacto de las distintas herramientas que la Provincia y la banca pública vienen desarrollando junto a los municipios durante la gestión de Axel Kicillof y profundizar una agenda de trabajo orientada al financiamiento, la innovación y el fortalecimiento de las economías locales.

Además de Fisher, participaron del encuentro el intendente anfitrión, Julio Alak (La Plata) y los jefes comunales Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Leonardo David Angueira, (Punta Indio), Carlos Balor, (Berazategui), Gustavo Barrera, (Villa Gesell), Fabián Cagliardi, (Berisso), Gustavo Cocconi, (Tapalqué), Pablo Descalzo, (Ituzaingó), Facundo Diz, (Navarro), Francisco Echarren, (Castelli) y Jorge Ferraresi (ex intendente del municipio de Avellaneda).

También estuvieron Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Jorge Gaute (Alberti), Lucas Ghi (Morón), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Julio César Marini (Benito Juárez), Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), Héctor Olivera (Tordillo), Mauro Poletti (Ramallo), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Humberto Rocha (General Guido), Cecilio Salazar (San Pedro), Mario Secco (Ensenada), María Alejandra Serra (Daireaux), Magdalena Sierra (Avellaneda), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Ariel Succurro (Salliqueló), Sebastián Walker (Pila), Andrés Watson (Florencio Varela) y Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita).

Durante el encuentro se destacó que la economía argentina atraviesa un escenario complejo, caracterizado por una marcada heterogeneidad sectorial, caída de la inversión, retracción del consumo y dificultades para sostener el empleo y los ingresos de las familias. Los análisis presentados mostraron que la actividad económica registró una dinámica errática durante 2026, con sectores vinculados a actividades extractivas creciendo por encima de los niveles previos, mientras que la industria y la construcción continúan más de 8% por debajo de noviembre de 2023. También se observaron señales de debilitamiento en el mercado laboral y en el consumo interno, variables que impactan directamente en la realidad de los municipios bonaerenses.

Los informes compartidos con los intendentes también advirtieron sobre el deterioro de la situación financiera de familias y empresas. En los primeros meses de 2026 se perdieron cerca de 40 mil puestos de trabajo formales y casi 100 mil en los últimos doce meses, mientras que en los 30 municipios analizados la actividad económica se ubicó por debajo de los niveles de 2023 y el consumo registró caídas superiores al 8% interanual. A su vez, la mora de las familias alcanzó los niveles más elevados de las últimas dos décadas y en los distritos relevados pasó del 5% a fines de 2023 a más del 21% en mayo de 2026, lo que refleja las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus compromisos financieros.

En ese contexto, se remarcó la importancia de fortalecer el rol del Estado provincial y de las herramientas públicas para acompañar a los gobiernos locales, sostener la inversión, promover la actividad económica y garantizar mejores servicios para las y los bonaerenses.

“La prioridad del gobernador Axel Kicillof es acompañar a los municipios para que puedan seguir dando respuestas concretas a sus comunidades. Frente a las dificultades que atraviesan muchas familias, trabajadores, comerciantes y productores, la Provincia sigue apostando a la inversión, al desarrollo y al fortalecimiento de los gobiernos locales, porque son el primer mostrador del Estado para millones de bonaerenses”, expresó Magario.

“Banco Provincia es una herramienta central de la política de desarrollo que impulsa el gobernador Axel Kicillof. En un contexto económico complejo, donde muchas familias, empresas y municipios enfrentan dificultades, nuestra responsabilidad es poner toda la capacidad de la banca pública al servicio de la producción, el empleo y la gestión local. Cada crédito, cada obra financiada, cada herramienta tecnológica que llega a un municipio es una inversión para mejorar la vida de los bonaerenses”, indicó Cuattromo.

Y agregó: “Mientras gran parte del sistema financiero se retira del territorio, Banco Provincia reafirma su presencia y su compromiso con cada comunidad bonaerense. Hoy estamos en los 135 municipios, incluso en localidades donde somos la única entidad financiera presente, porque creemos que el desarrollo no puede depender de la rentabilidad de una sucursal sino de las necesidades de la gente. Esa es la diferencia entre una banca pública comprometida con el desarrollo y un sistema que muchas veces mira únicamente el negocio”.