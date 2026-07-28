Alarma en la Rosada por la fuerte caída de la confianza juvenil en el Gobierno

La Plata (Por InfoGEI).-Un dato encendió las luces de alarma en la Casa Rosada. El índice de confianza que elabora la Universidad Di Tella registró en julio un desplome significativo en la percepción de los jóvenes sobre el gobierno de Javier Milei: la credibilidad entre ese segmento etario se redujo un 23% en apenas treinta días, lo que significa que uno de cada cuatro jóvenes que confiaba en la gestión oficialista en junio ya no lo hace.

Según el índice de la Universidad Di Tella, la credibilidad entre los jóvenes cayó un 23% en un solo mes, lo que equivale a que uno de cada cuatro simpatizantes menores de 30 años dejó de respaldar al oficialismo. La tendencia negativa pone en jaque la estrategia electoral de Milei para 2027.

La caída se enmarca en una tendencia descendente que se viene observando a lo largo de 2026, con junio como la única excepción. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que la Di Tella mide desde 2001, marcó en julio 1,94 puntos, un 6,5% menos que en mayo. En la comparación interanual, la caída es aún más pronunciada: un 21% menos que en el mismo mes de 2025.

En el oficialismo, la preocupación trasciende lo estadístico. El deterioro entre los votantes más jóvenes impacta de lleno en la principal apuesta electoral del Presidente para 2027: ganar en primera vuelta y evitar un balotaje, escenario en el que la mayoría de los sondeos actuales lo colocan en desventaja. Las encuestas muestran un rechazo creciente a la figura de Milei, que en algunos relevamientos supera el 60%, un umbral que podría resultar letal en una segunda ronda.

El índice de la Di Tella es considerado por el mercado y los analistas como un termómetro más confiable que la mera imagen positiva o negativa, porque suele anticipar tendencias políticas profundas. El derrumbe entre los jóvenes, sumado a otros indicadores adversos como la caída en la confianza del consumidor, pone en cuestión la reelección que en el Gobierno daban por descontada y obliga a repensar la estrategia de cara a los comicios de 2027. (InfoGEI)