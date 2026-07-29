A 60 años de la noche de los bastones largos

La Plata (Por InfoGEI).-Entre las primeras medidas del nuevo gobierno estuvo la intervención de las universidades, desconociendo los principios de la Reforma Universitaria de 1918, basados en la autonomía y el cogobierno de docentes, estudiantes y graduados.

En las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y en Filosofía y Letras, la represión alcanzó su mayor intensidad. Allí, los efectivos policiales ingresaron por la fuerza, golpearon a quienes se encontraban dentro de los edificios con bastones de madera, realizaron detenciones masivas y ocasionaron importantes destrozos en laboratorios, bibliotecas y equipos de investigación. De esa violencia proviene el nombre con el que el hecho pasó a la historia.

La llamada Noche de los Bastones Largos, ocurrida el 29 de julio de 1966, fue un brutal hecho de expulsión producido en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por parte de la Policía Federal, de docentes, estudiantes y graduados que permanecían en los edificios en defensa de la autonomía universitaria, luego de que el gobierno militar decidiera intervenir las universidades nacionales y poner fin a su régimen de gobierno. Un mes antes, el 28 de junio de 1966, el golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía había derrocado al presidente constitucional Arturo Illia, iniciando la dictadura autodenominada como Revolución Argentina.

Uno de los episodios más recordados fue el protagonizado por Rolando García, entonces decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Al intentar impedir el ingreso de la policía, fue golpeado brutalmente delante de docentes y estudiantes, convirtiéndose en un símbolo de la defensa de la universidad frente a la intervención militar.

Alrededor de 400 personas fueron detenidas durante los operativos. En los meses siguientes, cientos de docentes e investigadores renunciaron en protesta, otros, fueron desplazados de sus cargos por la intervención y otros decidieron exiliarse. La emigración de científicos e intelectuales significó una pérdida difícil de reparar para el desarrollo académico y científico del país.

Entre las consecuencias más significativas estuvo el desmantelamiento de equipos de investigación de excelencia. Un caso emblemático fue el del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas, donde funcionaba Clementina, considerada la primera computadora científica de América Latina. La dispersión de sus investigadores marcó el comienzo de una profunda crisis para la ciencia argentina.

A seis décadas de aquellos hechos, La Noche de los Bastones Largos continúa siendo un símbolo de la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento, la investigación científica y la educación pública. Recordarla es también reafirmar el compromiso con la democracia y con el valor del conocimiento como bien común. Nunca Más. (InfoGEI) LT