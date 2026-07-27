Ruta 3: proponen que los HCD sesionen a la vera del camino

Se llevó adelante el sábado en Las Flores una nueva manifestación en reclamo por la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3, en una convocatoria que reunió a vecinos autoconvocados de la ciudad, integrantes llegados desde Azul y representantes de la agrupación Estrellas Amarillas.

La concentración se realizó en la rotonda del cruce de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 30, punto neurálgico del reclamo local y participaron el ex intendente Alberto Gelené y el concejal Rogelio Díaz, quien lanzó una propuesta concreta para elevar la visibilidad del reclamo: que el Concejo Deliberante de Las Flores sesione a la vera de la ruta, en simultáneo con los cuerpos legislativos de Azul y los demás municipios del corredor, como una forma de demostrar el compromiso institucional con la exigencia de obras.

Además, durante la jornada se planteó la posibilidad de que el Municipio de Las Flores evalúe la presentación de un recurso de amparo para exigir respuestas concretas al Gobierno nacional por la ejecución de las obras en la Ruta 3, siguiendo el camino que ya inició el Municipio de Azul ante la Cámara Federal de Mar del Plata, que recientemente ordenó medidas urgentes de seguridad en el tramo entre Azul y Cacharí.

El reclamo por la Ruta 3 viene creciendo en toda la región desde hace meses y las manifestaciones se vienen multiplicando en distintos puntos del corredor y que buscan hacer llegar a la administración Milei la urgencia de una obra que los vecinos consideran indispensable para reducir la cantidad de siniestros viales. (Fuente: Noticias Las Flores)