Ola polar: alerta naranja en el centro y oeste bonaerense con temperaturas de hasta 6 grados bajo cero

La Plata (Por InfoGEI).- La alerta naranja, que implica un riesgo moderado a alto para la salud, alcanza localidades como Bolívar, Las Flores, Roque Pérez, Lobos, Navarro, Pila, General Paz, San Miguel del Monte, Chascomús, Castelli, Tordillo, Maipú, Ayacucho, General Madariaga, Mar Chiquita y Balcarce, entre otras.

En el resto de la provincia rige una advertencia de nivel amarillo. Durante la madrugada, el interior bonaerense registró mínimas de entre 5 y 6 grados bajo cero, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el termómetro marcó 0,2 °C, la más baja del año. En algunos puntos del país, la sensación térmica fue incluso más fría que en Ushuaia.

La provincia de Buenos Aires atravesó este viernes la jornada más gélida del año, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) manteniendo una alerta naranja por frío extremo para gran parte del centro y oeste del territorio. En varios municipios, los termómetros descendieron hasta los 6 grados bajo cero, con heladas generalizadas que ya dejaron imágenes inusuales: el jueves nevó en sectores de Mar del Plata y Necochea, fenómeno que no se repetía desde hace años.

Para el Área Metropolitana, se espera una máxima de apenas 10 °C y una noche con temperaturas de entre 4 y 7 °C. El sábado mantendrá el ambiente invernal con un leve ascenso, aunque todavía con posible heladas en el conurbano. El domingo llegará el cambio: aumentará la nubosidad y se prevén lluvias con una probabilidad del 40% al 70% hacia la tarde-noche, con temperaturas entre 7 y 12 °C.

El temporal polar pintó de blanco a Mar del Plata

La primera nevada en once años: Mar del Plata amaneció este jueves con nieve en Sierra de los Padres, un fenómeno que también se dejó ver en sectores de la costa, la zona sur y Bosque Peralta Ramos. A las 8 de la mañana, la ciudad registraba 0,5°C de temperatura y -3,4°C de sensación térmica.

Según da cuenta El Retrato, desde la madrugada, los vecinos de Sierra de los Padres y Batán habían visto cubrirse de blanco jardines, vehículos y espacios verdes. Para cuando el centro comenzó a despertar, la caída de aguanieve y copos ya se había extendido a distintos barrios de la ciudad: Puerto, Varese, Cabo Corrientes, La Armonía, el casco urbano. En algunas playas, la arena amaneció cubierta por una fina capa blanca. (InfoGEI)