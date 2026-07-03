Ya rige la nueva concesión de la Ruta 226 a manos privadas

La Plata (Por InfoGEI).- El tramo concesionado abarca desde el kilómetro 0, en el cruce con la ruta 2 en Mar del Plata, hasta el kilómetro 404,32, en el empalme con la ruta 65 en Bolívar, atravesando localidades como Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría. Además, la adjudicación incluye la gestión de las Rutas 3 y 205, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Según la condiciones de los pliegos de Vialidad Nacional, la firma concesionaria del tramo de la 226 licitado, deberá construir una pasarela peatonal en Sierra de los Padres, una colectora entre los kilómetros 163 y 164,1, y concretar la semaforización de la traza urbana de Tandil entre los kilómetros 162,7 y 171,7.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, confirmó que desde este miércoles comenzó a regir la concesión de la Ruta 226, que une Mar del Plata con Balcarce, por un plazo de 20 años. La operación estará a cargo de un consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que resultó ganador de la licitación con una tarifa de $997 sin IVA.

En tal sentido, la organización Estrellas Amarillas Tandil valoró la inclusión de estas obras, pero cuestionó los plazos de ejecución, señalando que durante el primer año solo habría bacheo y mantenimiento, y que los trabajos estructurales recién arrancarían en el segundo y tercer año.

Ofertante excluido

Cabe recordar que Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), de capitales provinciales, había impugnado la licitación tras ser excluida del proceso, denunciando irregularidades y un supuesto «negociado».

Impugnación rechazada

Sin embargo, el reclamo administrativo fue rechazado por Nación, y hasta el momento la empresa no recurrió a la instancia judicial. Con este nuevo esquema, el Gobierno avanza en su objetivo de reducir el déficit estatal en infraestructura y equilibrar las cuentas públicas mediante la participación del sector privado. (InfoGEI)