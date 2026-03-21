Policiales

Nuevo accidente en el cruce de las rutas 76 y 51

Sin heridos la colisión se produjó en una jornada marcada por la lluvia

marzo 21, 2026
Este sábado ocurrió un nuevo accidente en el cruce de las Rutas 76 y 51. Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.

 

El siniestro ocurrió entre una camioneta y un auto, uno de los conductores es una persona con domicilio en General La Madrid. Más allá de algunos daños materiales, los ocupantes de los rodados no tuvieron inconvenientes físicos. En el momento del siniestro la ruta estaba resbaladiza por la lluvia.

Según se pudo averiguar, el rodado mayor circulaba en dirección Líbano-La Madrid y el otro transitaba por la RP 51, desde Bahía Blanca y al llegar a la intersección se habría pasado de largo, embistiendo en la trompa a la camioneta. En el lugar intervino personal del Destacamento Vial.

(Fuente: FM Estilo 92.7)

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