Montain Bike: lapridenses participaron en pruebas en Guamini y Tandil

El pasado domingo 12 de abril se disputó en Guaminí la 14ª edición de la clásica competencia de Rural Bike “La Vuelta a la Cascada”, una prueba que volvió a reunir a más de 200 ciclistas provenientes de distintos puntos del país.

La jornada ofreció circuitos competitivos y promocionales de 35 y 70 kilómetros, en un evento que se consolida año a año dentro del calendario regional.

Entre los protagonistas, estuvieron ciclistas larpidenses que lograron las siguientes ubicaciones:

En la categoria Master C1: Arias Pablo que fue 8° y Pardal Manuel que fue 10°.

En la Master C2: Pablo Romero Molina que fue 4° y Carlos Zabala, que fue 5°.

En la categoría Master D2, Juan López fue 8°.

KAKO ORTIZ EN TANDIL

En la ciudad de Tandil, se disputo este último domingo, la 6ta. edición del Rally en Parejas de Tandil.

De la competencia estuvo presente el sanjorgeño Juan Carlos «Kako» Ortiz quien fue 1° en su categoría.