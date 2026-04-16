Lapridenses participaron en el Patagonia Run 2026

En el imponente escenario de San Martín de los Andes, la 16ª edición de Patagonia Run volvió a reunir a miles de corredores de todo el mundo en una de las citas más emblemáticas del trail running en América.

El equipo de Método Running participo, con cuatro atletas, de la Patagonia Run, que se realizó entre el 8 y 12 de abril.

Patagonia Run nació en el año 2010, para dar el puntapié a la nueva ola de eventos multidistancia de trail y ultratrail running en Argentina. San Martín de los Andes y la Cordillera de los Andes son nuestra casa, el escenario perfecto para que corredores de todo el mundo puedan conocer lo mejor del deporte en Argentina. Nacida y criada en el pueblo, con el alma y el corazón en cada senda.

42 km + 2480

Fernanda Mozo fue 635° en al general, 248° en la categoría 40 a 49 años, en un tiempo de 9:34:30

70 Km + 4128

Augusto Maumus, fue 264° en la general, 93 en la categoría de 30 a 39 años, en un tiempo de 13:22:42

110km +5730

Juan Aller, fue 35° en la general, 12° en la categoría de 30 a 39 años, en un tiempo de 17:51:29

160 km + 9221

Cande Saez, abandono a las 4:25:00hs por lesión.