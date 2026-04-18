Productores locales donaron dos equipos Starlink al CPR

El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Laprida incorporó dos equipos completos de internet satelital de Starlink, que serán destinados a los móviles policiales con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta en áreas rurales.

La adquisición fue impulsada por productores rurales del distrito, quienes llevaron adelante la compra y posterior donación de los dispositivos como parte de un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad. La iniciativa busca dar respuesta a una problemática histórica de la región: la falta de señal telefónica y conectividad en amplias zonas del partido.

En este contexto, la incorporación de tecnología satelital permitirá que el personal policial cuente con acceso a internet de alta velocidad en lugares donde antes la comunicación era prácticamente inexistente. Esto se traduce en una mejora directa en la coordinación operativa, la consulta de sistemas y bases de datos, y una reducción en los tiempos de respuesta ante emergencias.

Desde el sector destacaron que la conectividad en tiempo real es una herramienta clave para el trabajo diario, ya que posibilita actuar con mayor rapidez y eficiencia frente a situaciones críticas, además de optimizar las tareas de prevención y control en el ámbito rural.

Entre los principales beneficios se encuentran la comunicación inmediata desde zonas remotas, una mayor eficacia en los operativos y un fortalecimiento general de la seguridad para productores, trabajadores y vecinos.

Finalmente, remarcaron la importancia del trabajo articulado entre la comunidad rural y las fuerzas de seguridad, señalando que este tipo de acciones contribuyen al desarrollo de un entorno más seguro, moderno y conectado.