Zona fría: Fisher y Dascón firmaron el reclamo en disconformidad

Desde el Gobierno Municipal de Laprida, expresamos nuestro enérgico rechazo a la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsada por el Gobierno Nacional, que busca excluir a Laprida y a gran parte del sudoeste bonaerense del régimen de «Zona Fría».

Sabemos que esta medida tendría un fuerte impacto económico para miles de familias de nuestra región, ya que las bajas temperaturas forman parte de nuestro clima y nuestra vida cotidiana y este beneficio es vital para afrontar el costo del gas durante el invierno.

Por ello, desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) informamos a los usuarios que se encuentra a disposición un registro de firmas para expresar la disconformidad con el proyecto con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados referido al régimen de “zona fría”, y el Intendente Alfredo Rubén Fisher fue uno de los firmantes, ayer, durante la juntada de firmas, a la que también se sumó el Presidente del HCD, Marcelo Dascón.

Los usuarios que así lo deseen podrán presentarse en la sede de la OMIC, ubicada en el Palacio Municipal, Avenida San Martín 1160, a efectos de dejar constancia de su oposición, en resguardo de sus derechos como consumidores y usuarios de servicios públicos esenciales.

Esta manifestación será incorporada a las actuaciones correspondientes para su elevación a las autoridades competentes.