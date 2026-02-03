Se resolvieron 227 emergencias en enero desde el Centro de Emergencias municipal

Como es nuestro compromiso, informamos a nuestros vecinos las estadísticas de las llamadas de emergencias que ingresan el CEM dependiente de la Secretaria de Protección Ciudadana y Orden Publico.

Es importante y transparente poner a disposición de la comunidad los datos de llamadas que se reciben en las líneas de emergencias (103 – 911 – App Alerta Laprida) y se dan respuesta desde el Centro de Emergencias municipal, como siempre con el compromiso y profesionalismo de cada uno de los operarios del CEM, del personal Policial de todas las especialidades que es quien concurre a los eventos una vez despachada la emergencia, también al cuerpo de Inspectores de la Dirección de Protección Ciudadana y Prevención Vial Municipal que también atienden determinado tipo de emergencias, al igual que el sistema de salud, sin dudas el compromiso de todos los actores hacen que cada respuesta en materia de seguridad, violencia, transito y salud que se brinda desde el centro de Emergencias sea de forma profesional y eficaz a la hora de resolver la emergencia de cada vecino.

SI TENES UNA EMERGENCIA NO DUDES LLAMA AL 103