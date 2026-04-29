Abigeato: triple allanamiento y tres imputados

Parte Policial

Con fecha 24 de abril de corriente año se iniciaron, en esta dependencia policial, actuaciones caratuladas “ABIGEATO”, a raíz de una denuncia radicada por un productor rural de este medio quien constato la sustracción y faena de animales porcinos en su agro. Inmediatamente a ello se procedió a la revisión de imágenes, aportadas por el CEM local, y luego de exhaustivo análisis realizado por personal de este CPR, sumando a ello las tareas investigativas y los testimonios colectados, se logra dar con los autores del hecho y con el esclarecimiento de este.

Todas las investigaciones realizadas dieron como resultado que con fecha 28 de abril del corriente se efectivizara ordenes de allanamientos, que fueron otorgados por el Juzgado de Garantías N°2 de Olavarría, a cargo del Dr. Carlos Villamarin, para con tres domicilios de esta localidad, resultando imputados tres personas mayores de edad.

En los domicilios se lograron secuestrar elementos de interés para la causa, tales como un teléfono celular, que será analizado y aportará información para continuar con la investigación; un animal porcino, categoría lechón y un arma de fuego, la cual carecía de documentación, para lo cual se iniciaron actuaciones por Infracción al artículo 189 bis Inc. 2º párr. 1ro C.P, caratuladas: “TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL”.

Las actuaciones producidas son remitidas a Fiscalías intervinientes. Fdo. Subcomisario Waldemar Alberto López.»