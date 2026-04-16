Ajedrez: Podios lapridenses en el Prix Mar y Sierras 2026 en Tandil
El certamen reunió a un total de 112 jugadores provenientes de distintas localidades de la región.
Se llevó a cabo la primera etapa del circuito Prix Mar y Sierras de Ajedrez 2026, en el marco del torneo por el 203° Aniversario de la ciudad de Tandil.
La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club Talleres y reunió a un total de 112 jugadores provenientes de distintas localidades de la región.
El certamen se disputó bajo sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, y contó con representantes de Azul, Olavarría, Rauch, Las Flores, Laprida y los locales de Tandil.
La delegación lapridense, a cargo del profe Enzo Beheran, tuvo una destacada actuación en las distintas categorías y estos fueron los resultados:
Categoría Mayores:
Bernardo Sorhochar: 20° puesto, 4 puntos.
Categoría Sub-12:
Tobías Bustos: 22° puesto, 2 puntos.
Juan Doartero: 25° puesto, 2 puntos.
Categoría Sub-10:
Lucca Locati: 1° puesto, 6,5 puntos (campeón invicto).
Maximiliano Bayerque: 3° puesto, 5 puntos.
Teo Díaz: 8° puesto, 4 puntos.
Liam Mallon: 14° puesto, 3 puntos.
Maia Mena: 15° puesto, 3 puntos.
Pilar Brunet: 16° puesto, 2 puntos.
Genaro Riutort: 18° puesto, 2 puntos.
Categoría Sub-8
Marco Locati: subcampeón