Ajedrez: Podios lapridenses en el Prix Mar y Sierras 2026 en Tandil

Se llevó a cabo la primera etapa del circuito Prix Mar y Sierras de Ajedrez 2026, en el marco del torneo por el 203° Aniversario de la ciudad de Tandil.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club Talleres y reunió a un total de 112 jugadores provenientes de distintas localidades de la región.

El certamen se disputó bajo sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, y contó con representantes de Azul, Olavarría, Rauch, Las Flores, Laprida y los locales de Tandil.

La delegación lapridense, a cargo del profe Enzo Beheran, tuvo una destacada actuación en las distintas categorías y estos fueron los resultados:

Categoría Mayores:

Bernardo Sorhochar: 20° puesto, 4 puntos.

Categoría Sub-12:

Tobías Bustos: 22° puesto, 2 puntos.

Juan Doartero: 25° puesto, 2 puntos.

Categoría Sub-10:

Lucca Locati: 1° puesto, 6,5 puntos (campeón invicto).

Maximiliano Bayerque: 3° puesto, 5 puntos.

Teo Díaz: 8° puesto, 4 puntos.

Liam Mallon: 14° puesto, 3 puntos.

Maia Mena: 15° puesto, 3 puntos.

Pilar Brunet: 16° puesto, 2 puntos.

Genaro Riutort: 18° puesto, 2 puntos.

Categoría Sub-8

Marco Locati: subcampeón