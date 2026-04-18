Allanamiento y secuestro de una moto

El día jueves 16 en el marco de la causa de motos informada días antes por “Infracción al artículo 193 Código Penal” con intervención de la Ayudantía Fisca Local, personal policial de Estación Comunal en horas de la tarde llevó a cabo un allanamiento en domicilio ubicado en Lavalle E/ Mariano J Pereyra y Mitre.

Tras identificar al segundo conductor de la motocicleta que se había dado a la fuga el pasado fin de semana largo, gracias a las imágenes aportadas por el Centro de Emergencias y el trabajo realizado por personal de Gabinete Técnico Operativo de Estación Comunal. Dando resultado positivo procediendo al secuestro de un casco Marca L52 y Moto Cross marca Honda modelo XRL 150 cc., la cual es alojada en depósito Judicial.