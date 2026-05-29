Policiales

SubDDI Benito Juárez detuvo a un lapridense acusado de Abuso

El detenido fue indagado en la fecha y trasladado posteriormente a la Comisaria de la ciudad de General Alvear

mayo 29, 2026

Este viernes en horas de la mañana personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Benito Juárez, procedió a efectivizar orden de allanamiento y posterior detención de un masculino.

 

El procedimiento se realizó en la vecina ciudad de Laprida sobre una vivienda situada en calle Mariano J. Pereyra de ese medio. Fue detenido un masculino mayor de edad.

 

Este acto policial fue ordenado por S.S. Dr. JUAN JOSE SUAREZ a cargo del Juzgado de Garantías Nro. 3 del Departamento Judicial Azul en el marco de la PP N° 01-00-000090-25/00 caratulada Abuso Sexual con Acceso carnal Arts. 45 y 119 Tercer párrafo del CP resultando, además, de aplicación la Ley 24632 de protección integral de las mujeres que ratifica la Convención de Belén Do Pará.

Esta causa fue tramitada ante la UFI Nro. 2 a cargo del Dr. DAVID CARBALLO y Ayudantía Fiscal Local, ambos pertenecientes al Departamento Judicial Azul.

El detenido fue indagado en la fecha y trasladado posteriormente a la Comisaria de la ciudad de General Alvear, donde permanecerá alojado a disposición del magistrado interviniente.

 

El informe policial lleva la Firma del Crio. Inspector Pablo Ruben Blua, Jefe de SubDDI Benito Juárez. (Fuente El Fénix Digital)- Estilo Periodismo

mayo 29, 2026

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