Inscripción a carreras universitarias modalidades a distancia

A través del convenio entre el Gobierno Municipal y la Universidad Nacional de Quilmes, los/las lapridenses podrán inscribirse y cursar carreras de grado y licenciaturas en modalidad virtual, ampliando las oportunidades de acceso a la educación universitaria.

Fecha de inscripción: del 8 al 16 de abril.

El proceso es online, con una duración aproximada de 30 días hábiles a partir de la confirmación de la preinscripción. Ingresa a la oferta de carreras de la UNQui: https://www.unq.edu.ar/carreras/ y seguí los pasos.

#IMPORTANTE: una vez realizada tu inscripción debés para por el CeUM, para de esta manera acceder a los beneficios del convenio.

Por consultas acércate al CeUM (Mitre y Av. Pereyra) de 7:00 h a 13:00 h o al WhatsApp 2284 717 952.