FALLECIMIENTOS MES DE JULIO (10)

ROBERTO RENE GOMEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de julio de 2026 a los 97 años de edad. Sus restos velados en la Sala A en el horario de 19 a 21 y el día 29 de julio de 8 a 11 horas.

ROQUE EDUARDO PEREZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 20 de julio de 2026 a los 81 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00 horas.

SANTIAGO PEDRO LARRALDE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 15 de julio de 2026 a los 88 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas.

NELIDA ESTHER QUINTEROS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 14 de julio de 2026 a los 87 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00 horas.

EUSEBIO REINALDO PRAIZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 14 de julio de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

BLANCA ELPIDIA ROJAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 13 de julio de 2026 a los 91 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 12,30 horas.

ROBERTO ISMAEL TORRES

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 9 de julio de 2026 a los 84 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas.

MARTA CLEMENTINA TROCHE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 8 de julio de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,00 horas.

ANIBAL AGUSTIN OCHOA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 9 de julio de 2026 a los 71 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

URIEL ELIA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 1 de julio de 2026 a los 19 años de edad. Sus restos fueron velados de 17 a 22 y al día siguiente de 6 a 10 horas e inhumados en el Cementerio Municipal.

FALLECIMIENTOS MES DE JUNIO (5)

AMADEO BELISARIO MARTEL

Falleció en la ciudad de Olavarria, el día 14 de junio de 2026 a los 67 años de edad. Sus restos velados en la localidad de San Jorge e inhumados en esa localidad a las 16,00 horas al día siguiente.

OMAR ISMAEL RODRIGUEZ

Falleció en la ciudad de Olavarria, el día 12 de junio de 2026 a los 72 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00 horas.

NORMA ADRIANA PORTA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 11 de junio de 2026 a los 60 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,30 horas con servicio directo.

HILDA DANIELA FUHR

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de junio de 2026 a los 47 años de edad. Sus restos fueron velados e inhumados en el Cementerio Municipal.

BENJAMIN GOMEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de junio de 2026 a los 13 años de edad. Sus restos fueron velados 12,30 horas e inhumados en el Cementerio Municipal.

VICENTE ISRAEL ARIAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de junio de 2026 a los 65 años de edad. Sus restos fueron velados e inhumados en el Cementerio Municipal.

FALLECIMIENTOS MES DE MAYO (2)

ELENA BEATRIZ OLZA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 27 de mayo de 2026 a los 74 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas.

NESTOR ORLANDO PECAUT

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 25 de mayo de 2026 a los 90 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,00 horas.

AMALIA ARGENTINA LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 17 de mayo de 2026 a los 89 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 13,00 horas.

GRACIELA EDITH TEULY Falleció en la ciudad de Laprida, el día 15 de mayo de 2026 a los 48 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas. DELIA SUSANA GUZMAN Falleció en la ciudad de Laprida, el día 1 de mayo de 2026. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,30 horas.

FALLECIMIENTOS MES DE ABRIL (2)

JOSE MARIA BIDEGAIN

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 27 de abril de 2026 a los 91 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

ARMANDO RENE POLICANO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 26 de abril de 2026 a los 73 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

JUANA ROSARIO URQUIZA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 18 de abril de 2026 a los 89 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,30 horas.

JULIO CESAR CARRIZO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 11 de abril de 2026 a los 71 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00 horas.

FELIPE HONORIO BULACIO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de abril de 2026 a los 81 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal, con servicio directo a las 8,30 horas.

FALLECIMIENTOS MES DE MARZO (3)

HAYDEE LUCIA GOROSITO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 16 de marzo de 2026 a los 90 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00,.

REINALDO ABEL GARCIA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 15 de marzo de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron en el Cementerio Municipal a las 18,00.

SUSANA RAQUEL MENDEZ DE HERRERA

La vecina de Villa Alfredo Fortabat y oriunda de Laprida falleció este martes 10 de marzo en Olavarría. Sus restos serán velados hoy en las salas de la calle España y posteriormente trasladados al Crematorio Pinos de Paz. (Fuente olavarrianoticias.com.ar)

MARIA CRISTINA DAMBOREARENA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de marzo de 2026 a los 80 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 18,00, al día siguiente.

MARIO ARIEL RODRIGUEZ

El vecino de Capital Federal y oriundo de Laprida falleció este viernes 6 de marzo en la ciudad de Bahía Blanca, a los 52 años de edad. Sus restos serán inhumados sábado 7 a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz de Olavarría. (Fuente olavarrianoticias.com.ar

ENRIQUE MARIO SALVADE

El vecino del microcentro y oriundo de Laprida falleció este viernes 6 de marzo en Olavarría, a los 100 años de edad. Sus restos son velados desde esta mañana en las salas de la calle España y posteriormente serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente del lugar

ESTELA ADELINA STINSHOFF

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de marzo de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00, con servicio directo.

FRANCISCO «PINCHO» ORRUMA

El vecino platense y oriundo de Laprida falleció este 1 de marzo en la ciudad de La Plata, a los 80 años de edad. Con el regreso de la democracia tuvo un rol activo dentro de la Unión Cívica Radical. Fue subsecretario de Acción Social entre 1983 y 1987, diputado provincial entre 1989 y 1993 y presidente del Comité de la Sección Primera en 1983. Su fallecimiento se produjo el lunes y desde la UCR local lo despidieron con un sentido mensaje en sus redes sociales.

FALLECIMIENTOS MES DE FEBRERO (7)

NILDA ETHEL BORDACAHAR

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de febrero de 2026, Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal.

RAMONA RENE RIVERO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 21 de febrero de 2026 a los 64 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00.

MIRTA SILVIA VIDAL

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 21 de febrero de 2026 a los 70 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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LAURA KARINA ZARATE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 20 de febrero de 2026 a los 48 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00.

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MARIO BENIGNO CABRERA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de febrero de 2026 a los 85 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 al día siguiente.

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NILDA GRACIELA PEREZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 5 de febrero de 2026 a los 67 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 al día siguiente.

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ALICIA BEATRIZ ARIAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 4 de febrero de 2026 a los 51 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00.

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FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

NORMA SUSANA HARISMENDI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.

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ALBERTO RAUL GRANEL

Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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JUAN ROBERTO LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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NOEMI ELIDA MONTENEGRO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.

Datos fallecidos en 2025

Datos fallecidos en 2024