Hockey: participación histórica de Nacho Ruiz en el Nacional Sub 19 con Estudiantes de Olavarría

El joven lapridense Ignacio «Nacho» Ruiz esta participando en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19, que se juega en la ciudad de Buenos Aires, representando al club Estudiantes de Olavarria, en una participación histórica, convirtiéndose en el primer equipo masculino de esta categoría en representar al Club en la máxima categoría nacional organizada por la Confederación Argentina de Hockey.

Estudiantes integró la Zona A junto a Universitario de Córdoba, Jockey Club de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Alemán de Mendoza, buscando avanzar en un certamen que reúne a los mejores equipos del país.

Tanto para el jugador lapridense como para Estudiantes la participación en este torneo muestra el crecimiento individual de «Nacho» Ruiz en este deporte y el crecimiento a nivel club de los olavarrienses que por primera vez participan de un torneo de nivel nacional junto a los mejores 8 equipos del país.

Plantel: Bautista Almandoz, Emiliano Alonso, Francisco Amoroso Alcaza, Gino Arcumano, Vicente Bagu Mouilleron, Jordi Brown, Bautista Bruggesser, Bruno Cominotto, Elías Domínguez, Bautista Faure, Ulises Jañez Marcovecchio, Dante Masuzzo Pagano, Francisco Morondo, Tomás Pistasoli Inorreta, Adriano Quintana, Juan Ignacio Ruiz Montero, Lucio Scarafiocca y Matteo Verucchi. Con la conducción de Nicolás Pane, junto a Nicolás Tolosa, Francisco Amoroso y Gerónimo Martínez Amoroso

Resultados: En el primer compromiso Estudiantes cayó por 3 a 2 frente a Universitario de Córdoba con goles de Gino Arcumano y Francisco Morondo. Ese mismo día por la tarde fue derrotado por 3 a 1 ante Jockey Club de Córdoba, gol anotado por Gino Arcumano.

El día viernes la participación en la zona A continuó con la derrota por 7 a 0 ante Ciudad y por 7 a 1 ante Aleman, el gol convertido por Bautista Bruggesser de penal.

Entre sábado y domingo jugaron el triangular del 7 al 9 puesto, perdiendo ante Universitario de Cordoba por 4 a 2, los goles anotados por Francisco Mariano Amoroso Alcaza y Bautista Bruggesser de penal y en su último partido empato 2 a 2 ante Jockey Club con dos goles anotados por Bautista Bruggesser.