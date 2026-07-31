Cabaña San José consiguió nuevos campeonatos en la Expo Rural 2026

La Expo Palermo 2026, que concluyó el pasado 26 de julio, dejó un saldo altamente positivo para el lapridense Lucas Lagrange y Cabaña San José, quien consiguió importantes distinciones en la tradicional muestra ganadera no sólo a través de su cabaña sino a través de otras a las cuales asesora, como Cabaña La Clo y Cabaña La Paz de Werthein

Con más de 2.500 animales de más de 100 razas y la mejor genética se desarrolló la Expo Rural 2026 en el predio de exposiciones del barrio de Palermo en Buenos Aires. En el año en que la Sociedad Rural Argentina celebra sus 160 años.