Interés general
Cabaña San José consiguió nuevos campeonatos en la Expo Rural 2026
El productor lapridense Lucas Lagrange nuevamente destacado entre los mejores criadores del país
La Expo Palermo 2026, que concluyó el pasado 26 de julio, dejó un saldo altamente positivo para el lapridense Lucas Lagrange y Cabaña San José, quien consiguió importantes distinciones en la tradicional muestra ganadera no sólo a través de su cabaña sino a través de otras a las cuales asesora, como Cabaña La Clo y Cabaña La Paz de Werthein
Con más de 2.500 animales de más de 100 razas y la mejor genética se desarrolló la Expo Rural 2026 en el predio de exposiciones del barrio de Palermo en Buenos Aires. En el año en que la Sociedad Rural Argentina celebra sus 160 años.
Entre los logros de esta edición 2026 de Cabaña San José debemos mencionar:
- Campeona Ternera Intermedia y Mejor Ternera Colorada
- Campeón Dos Años Menor y Reservado Gran Campeón Macho Shorthorn
- Campeona Vaquillona Intermedia Shorthorn
Los resultados obtenidos en Palermo ratifican el nivel competitivo y profesional de Lagrange y su equipo, que continúan posicionando a Laprida en el mapa de la ganadería nacional.