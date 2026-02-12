«En la Colonia Menonita las mujeres no tienen derechos»

María Unger Reimer presentó una denuncia penal en la provincia de La Pampa en la que afirmó haber sido víctima de violencia de género, agresiones físicas, amenazas y situaciones de sometimiento dentro de la Colonia Menonita “Nueva Esperanza”, ubicada en cercanías de Guatraché. La mujer relató su experiencia en La Brújula 24, en el programa «Nunca es Tarde», mientras la causa es investigada por la Justicia de General Acha.

Según relató, durante los últimos años no residía de manera permanente en la comunidad, ya que vivía en Tucumán. Sin embargo, explicó que regresó en distintas oportunidades por cuestiones familiares y para que su hija pudiera mantener contacto con su padre. “Yo volvía por el tema de una causa que tenía un familiar internado y de paso quería dejar la nena ahí para ver al padre.”, señaló.

En su testimonio, Unger Reimer detalló que los episodios de violencia comenzaron con insultos y derivaron en agresiones físicas. “Primero con los insultos y después con golpes”, expresó. Indicó que los hechos ocurrieron cuando llevó a su hija a la colonia para que pudiera compartir tiempo con su progenitor.

La mujer también describió las condiciones de vida de las mujeres dentro de la comunidad y aseguró que existe una fuerte desigualdad. “Es muy difícil vivir como mujer porque son muy machistas y atacan mucho a las mujeres. Las someten mucho porque no les dejan la libertad de elegir”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las tareas domésticas y productivas recaen mayoritariamente sobre ellas. “Normalmente se ocupan de la casa, de hacer la comida, la ropa, de mantener todo. Son familias grandes, imaginate cada mujer haciendo la ropa para todos”, relató. Agregó que también participan en actividades rurales, como el ordeñe, y que algunas trabajan limpiando casas fuera de la colonia, aunque en forma limitada.

Unger Reimer sostuvo además que el contacto con el exterior es reducido. “El mundo exterior existe muy poco. Van al pueblo o al hospital, pero como las mujeres no saben hablar, siempre van con los hombres y los siguen para hacer las compras”, explicó, al referirse a las restricciones sociales y culturales que atraviesan.

La explicación de la abogada

La abogada Karina Álvarez Mendiara, representante legal de la denunciante, confirmó que los hechos se encuadran en el marco de la violencia de género. “Desde el punto de vista penal, esto se trata de lesiones, amenazas y también de situaciones que pueden constituir abuso y agresión”, indicó.

La letrada precisó que en la denuncia se mencionan amenazas de muerte y un intento de abuso sexual. “El progenitor de sus hijas la amenazó con rociarla con nafta y prenderla fuego. Ella se negó a un intento de abuso y ahí comenzaron los golpes”, afirmó.

Según explicó, María fue internada en el hospital de Guatraché luego de las agresiones y ese mismo día amplió su denuncia en la comisaría local. Posteriormente, viajó a Santa Rosa junto a sus hijas por la internación de un familiar cercano, situación que también formó parte del contexto en el que se produjeron los hechos.

Álvarez Mendiara confirmó que la causa quedó radicada en la Justicia penal de General Acha, que es la jurisdicción competente, y que actualmente se encuentran en curso las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

