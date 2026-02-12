Las cinco claves para el inicio de la temporada 2026 del Turismo Carretera

La temporada 2026 del Turismo Carretera no será una más. La categoría más antigua del mundo profundiza su renovación con la incorporación de 2 nuevas marcas, ajustes técnicos para mejorar el espectáculo y una reconfiguración en la estructura de los equipos. Para que llegues informado a la 1ª fecha, este fin de semana en El Calafate, repasamos los 5 puntos clave que tenés que saber.

1. Mercedes, BMW y el Reglamento Técnico

El cambio más impactante es visual e histórico: al parque de los modelos de nueva generación se suman Mercedes-Benz y BMW, alcanzando un total de 7 marcas en la categoría.

En lo técnico, la ACTC modificó la aerodinámica, quitando entre 80 y 100 kg de carga aproximadamente, y la normativa de los motores,con el objetivo de equiparar la performance y reducir las roturas.

2. Nuevo sistema de lastre para la Copa de Oro

Durante la Etapa Regular (las primeras 10 fechas), el sistema de carga de kilos se mantiene similar al esquema conocido, pero con una variación: el piloto que logre su 1ª victoria cargará 25 kilos (antes eran 20 kg). Si repite triunfo, sumará 10 kilos más (total 35 kg) y, en caso de una 3ª victoria, agregará 5 kilos extra, llegando al tope de 40 kilos.

Aunque la gran novedad reglamentaria se aplica al comienzo del “minitorneo”. Según la normativa, al inicio de la Copa de Oro, todos los pilotos que hayan ganado mantendrán los 25 kilos correspondientes a la primera victoria. Mientras que aquellos que hayan logrado más de un triunfo en la Etapa Regular descargarán el excedente, volviendo a arrancar la Copa con 25 kilos.

Kilos durante la Copa de Oro

Una vez dentro de la definición, el reglamento estipula cómo se penalizará el éxito:

Si un piloto que ya ganó (y tiene los 25 kg de base) logra una victoria dentro de la Copa, cargará 10 kilos adicionales.

Si obtiene una segunda victoria dentro de la Copa, sumará 5 kilos más.

El tope máximo de lastre se mantiene en 40 kilos.

3. Equipos multitudinarios

La logística en boxes cambió drásticamente. El Pradecon Racing se establece como la nueva referencia en infraestructura y capacidad operativa, poniendo 6 unidades en pista bajo una misma estructura técnica.

Este despliegue establece un nuevo parámetro en el TC, superando a estructuras como el Canning Motorsport y el RUS Med Team, que contarán con 4 coches cada uno. La tendencia indica que los equipos grandes concentran cada vez más poder de fuego.

4. Representación de marcas en el TC

El parque automotor de 2026 muestra una clara preferencia de los equipos y pilotos por los modelos clásicos del duelo histórico: Ford vs Chevrolet. El Mustang es el modelo más elegido, seguido de cerca por el Camaro. Como 3° marca, en cuanto a cantidad de usuarios, se ubica Toyota, superando a las históricas Dodge y Torino.

Así se distribuyen los 56 autos que formarán parte del torneo:

Ford Mustang : 17

: 17 Chevrolet Camaro : 14

: 14 Toyota Camry : 10

: 10 Dodge Challenger : 6

: 6 Torino : 5

: 5 Mercedes-Benz : 2

: 2 BMW: 2

5. Renovación de la grilla: los debutantes

Como cada año, el recambio generacional oxigena a la categoría. Una nueva camada de pilotos provenientes del TC Pista y otras categorías de la órbita de la ACTC se suma al pelotón.

Tomás Abdala (Ford Mustang)

Nicolás Moscardini (Ford Mustang)

Lucas Valle (Dodge Challenger)

Rodrigo Lugón (Ford MUstang)

Thomas Ricciardi (Toyota Camry)

Gaspar Chansard (Toyota Camry)

Jorge Barrio (Toyota Camry)

Marco Dianda (Dodge Challenger)

Joaquín Ochoa (Dodge Challenger)

Juan Manuel Tomasello (Chevrolet Camaro)

Marcos Castro (Torino NG)

Fuente: LB24 / Solo TC.