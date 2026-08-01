Fútbol: Ciudad ganó en el debut del Regional Amateur femenino con gol de Mia Suárez

El fin de semana comenzó la tercera edición del Torneo Regional Amateur femenino 2026 que organiza el Consejo Federal de Fútbol y que tiene la participación lapridense a través de la jugadora Mia Suárez en el equipo Ciudad de Olavarría.

El sábado fue el debut para el equipo de Ciudad y con un gol de Mía, el equipo olavarriense ganó el partido eliminatorio de ida ante Estudiantes de Pehuajo por 1 a 0.

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La revancha se jugará el próximo fin de semana en la cancha de Embajadores o Ferro.