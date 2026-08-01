Deportivas

Fútbol: Ciudad ganó en el debut del Regional Amateur femenino con gol de Mia Suárez

El equipo olavarriense venció como visitante a Estudiantes de Pehuajó por 1 a 0

agosto 1, 2026

El fin de semana comenzó la tercera edición del Torneo Regional Amateur femenino 2026 que organiza el Consejo Federal de Fútbol y que tiene la participación lapridense a través de la jugadora Mia Suárez en el equipo Ciudad de Olavarría.

 

El sábado fue el debut para el equipo de Ciudad y con un gol de Mía, el equipo olavarriense ganó el partido eliminatorio de ida ante Estudiantes de Pehuajo por 1 a 0.

 

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La revancha se jugará el próximo fin de semana en la cancha de Embajadores o Ferro.

agosto 1, 2026

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