Laprida presente en el Plenario Seccional de la Juventud de la Libertad Avanza

Este sábado 1 de agosto se realizó en la ciudad de Tres Arroyos el Plenario Seccional de la Juventud de la 6ta Sección, y en la cual hubo participación de referentes lapridenses.

De Laprida participaron las jovenes Catalina Aguerre y Lara Izarriaga, quienes fueron acompañadas por Santiago Barraza, coordinador en Laprida. En la foto junto a Franca Logrippo coordinadora de la 6ta sección de la Libertad Avanza

La jornada sirvió para debatir ideas, compartir experiencias y seguir fortaleciendo un espacio que defiende la libertad, el mérito, la propiedad privada y un Estado que deje de ponerle trabas a quienes quieren salir adelante, puntualizaron desde la Juventud Libertaria de la sexta.

El encuentro contó con las disertaciones de Bernardo Bárcenas, especialista en liderazgo, negociación y trabajo en equipo; Franca Grippo, coordinadora de la Sexta Sección, Nahuel Ison Ponce, coordinador de Juventud de la Sexta Sección y Tomás Del Valle, concejal y presidente del HCD de Coronel Dorrego.