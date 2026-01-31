Politica

Aristegui pide la impugnación de Resolución que restringe el acceso a RAFAM de concejales

El pedido fue presentado formalmente ante el presidente del Concejo Deliberante de Laprida

enero 31, 2026

La restricción del acceso de concejales al sistema informático RAFAM impulsada por decreto desde el Ejecutivo Municipal, que la semana anterior tomo dominio público ante reclamos de bloques opositores tuvo esta semana un nuevo capítulo y el mismo fue la presentación realizada por el bloque La Libertad Avanza, a través de su nota solicitando la impugnación formal contra la Resolución Nº 73/2025

Aristegui en la nota considera «ilegitima, arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico municipal vigente» para luego fundamentarla entre otros conceptos por la existencia de la Ordenanza N 2523/21 sancionada por el Concejo Deliberante «que regula el acceso permanente, sin restricciones y en tiempo real al sistema RAFAM por parte de los concejales».

Además manifiesta que la «resolución dictada por el Departamento Ejecutivo, restringe derechos expresamente reconocidos por una ordenanza» por lo cual considera que la misma tiene una nulidad absoluta al contradecir una ordenanza municipal y en otro párrafo indica que «la restricción impuesta vulnera el derecho a la información pública»

El petitorio del concejal de LLA finalmente solicita «se deje sin efecto la Resolución N 73/2025, reservándose el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales correspondientes en caso de persistir el acto impugnado».

 

enero 31, 2026

