Turismo: actividades sábado y domingo

enero 31, 2026

Música para todos los gustos, actividades saludables, bailes, Colonias de verano y todo el entorno natural y de servicios para que puedas pasar unos días inolvidables.

Sábado 31
BiciTour
Inicio de los recorridos 10:00 h y 18:00 h
Con inscripción previa – Tel: 2284 301 665
18:30 h – Parador Sunset con DJ, desde la Terraza de la Cantina

Domingo 1 de Feb
BiciTour
Inicio de los recorridos 10:00 h y 18:00 h
Con inscripción previa – Tel: 2284 301 665
19:00 h – Espectáculos para toda la familia
Lega la música de Grupo Armonía, en el Anfiteatro.
Viví Laprida. Viví El Paraíso.

enero 31, 2026

