Turismo: actividades sábado y domingo

Música para todos los gustos, actividades saludables, bailes, Colonias de verano y todo el entorno natural y de servicios para que puedas pasar unos días inolvidables.

Sábado 31

BiciTour

Inicio de los recorridos 10:00 h y 18:00 h

Con inscripción previa – Tel: 2284 301 665

18:30 h – Parador Sunset con DJ, desde la Terraza de la Cantina

Domingo 1 de Feb

BiciTour

Inicio de los recorridos 10:00 h y 18:00 h

Con inscripción previa – Tel: 2284 301 665

19:00 h – Espectáculos para toda la familia

Lega la música de Grupo Armonía, en el Anfiteatro.

Viví Laprida. Viví El Paraíso.