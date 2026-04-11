Bomberos: importante donación de trajes, cascos y botas

Desde Bomberos Voluntarios de Laprida en sus redes sociales se expresaban al momento de recibir una importante donación por parte de la empresa Star Fire, el pasado 11 de abril

«Hoy recibimos con gran alegría la visita de Maximiliano López, uno de los dueños de la empresa Star Fire, y de Brian Fernández, integrante de la misma, quienes se acercaron hasta nuestro cuartel para compartir un momento muy especial.»

Luego agregaban «En esta oportunidad, realizaron una importante donación de 11 trajes estructurales, 5 cascos y 5 pares de botas, equipamiento fundamental para seguir fortaleciendo nuestro trabajo y la seguridad de nuestros bomberos»

Al finalizar agregaban «En nombre de Bomberos Voluntarios de Laprida, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por este valioso gesto de compromiso y solidaridad con nuestra institución y con toda la comunidad.

¡Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de nuestro crecimiento!»