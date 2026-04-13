Pesca en Los Claveles: lapridenses entre los ganadores de premios
El Concurso se desarrollo el domingo 12 con la participación de 360 cañas
Con organización de Eduardo Alvarez, se llevó a cabo en la tarde del domingo (12/4) un concurso de pesca en la laguna “Los Claveles”
Con un total de 360 cañas y veinte millones de pesos en premios, la jornada se desarrolló en un día de clima agradable.
Entre las 10:00 y las 16:00 horas la competencia premiaba al pejerrey de mayor peso y estos fueron los ganadores:
1° Juan Cruz Calvo de Mar del Plata Pejerrey de 890 gramos
2° Carlos Gil de De La Garma Pejerrey de 890 gramos
3° Tadeo Distel de Pigüé Pejerrey de 574 gramos
4° Kevin Ginel de Necochea Pejerrey de 562 gramos
5° Jorge Colomer de Chillar Pejerrey de 490 gramos
6° Esteban Rusconi de Benito Juárez Pejerrey de 390 gramos
7° Rafael D’Ambrosio de Necochea Pejerrey de 380 gramos
8° José Luis Mujica de Azul Pejerrey de 366 gramos
9° Ariel Orieta de Laprida Pejerrey de 355 gramos
10° Emiliano Ferreyra de Suarez Pejerrey de 284 gramos
11° Martin Gerpe de Mar del Plata Pejerrey de 282 gramos
12° Emiliano Villares de Bahía Blanca Pejerrey de 280 gramos
13° Patricia Cepeda de Miramar Pejerrey de 270 gramos
14° Juan Clergue de Pigüé Pejerrey de 264 gramos
15° Jose Gerpe de Mar del Plata Pejerrey de 254 gramos
16° Carlos Loncho Ginel de Necochea Pejerrey de 248
17° Genaro Arnaude de Laprida Pejerrey de 240
18° Roberto Gomez de Laprida Pejerrey de 235 gramos
19° Esteban Farías de Azul Pejerrey de 234 gramos
20° Máximo Furios de Azul Pejerrey de 220
Mejor dama Patricia Cepeda de Miramar Pejerrey de 270 gramos
Mejor cadete Tadeo Distel Pejerrey de 574 de Pigüé.
Sorteo anticipadas N° 264 Eduardo Barba de La Adela la Pampa