Pesca en Los Claveles: lapridenses entre los ganadores de premios

Con organización de Eduardo Alvarez, se llevó a cabo en la tarde del domingo (12/4) un concurso de pesca en la laguna “Los Claveles”

Con un total de 360 cañas y veinte millones de pesos en premios, la jornada se desarrolló en un día de clima agradable.

Entre las 10:00 y las 16:00 horas la competencia premiaba al pejerrey de mayor peso y estos fueron los ganadores:

1° Juan Cruz Calvo de Mar del Plata Pejerrey de 890 gramos

2° Carlos Gil de De La Garma Pejerrey de 890 gramos

3° Tadeo Distel de Pigüé Pejerrey de 574 gramos

4° Kevin Ginel de Necochea Pejerrey de 562 gramos

5° Jorge Colomer de Chillar Pejerrey de 490 gramos

6° Esteban Rusconi de Benito Juárez Pejerrey de 390 gramos

7° Rafael D’Ambrosio de Necochea Pejerrey de 380 gramos

8° José Luis Mujica de Azul Pejerrey de 366 gramos

9° Ariel Orieta de Laprida Pejerrey de 355 gramos

10° Emiliano Ferreyra de Suarez Pejerrey de 284 gramos

11° Martin Gerpe de Mar del Plata Pejerrey de 282 gramos

12° Emiliano Villares de Bahía Blanca Pejerrey de 280 gramos

13° Patricia Cepeda de Miramar Pejerrey de 270 gramos

14° Juan Clergue de Pigüé Pejerrey de 264 gramos

15° Jose Gerpe de Mar del Plata Pejerrey de 254 gramos

16° Carlos Loncho Ginel de Necochea Pejerrey de 248

17° Genaro Arnaude de Laprida Pejerrey de 240

18° Roberto Gomez de Laprida Pejerrey de 235 gramos

19° Esteban Farías de Azul Pejerrey de 234 gramos

20° Máximo Furios de Azul Pejerrey de 220

Mejor dama Patricia Cepeda de Miramar Pejerrey de 270 gramos

Mejor cadete Tadeo Distel Pejerrey de 574 de Pigüé.

Sorteo anticipadas N° 264 Eduardo Barba de La Adela la Pampa