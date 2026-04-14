Intendentes marcharon contra Caputo por el precio de la nafta y la falta de obras

Intendentes de distintas partes del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizaron este martes hasta el Ministerio de Economía, frente a Casa Rosada, para entregarle un petitorio al ministro Luis Caputo para pedir fondos retenidos, obras y una baja en el precio de las naftas.

La movida organizada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , contó con la presencia de un centenar de intendentes. Y culminó con la entrega de un petitorio para Caputo, aunque el funcionario nacional no estaba en el lugar ya que disertaba en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande, en el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno de Javier Milei lleva recaudados, $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley. Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Según informaron desde el entorno del Gobierno de Kicillof, en más de dos años de gestión libertaria “no se construyó ni un solo kilómetro de ruta”, tampoco realizaron “mantenimiento y mucho menos proyectaron invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país”. De la misma manera, no destinaron recursos para “obras hídricas, hidráulicas, sanitarias, educativas e infraestructura social que permitirían a la Argentina no estancarse y avanzar hacia el desarrollo productivo de su población”.