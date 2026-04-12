Hockey: Lilán ganó en damas y perdió en caballeros en primera división

En la cancha del Club Lilán se disputó este domingo la primera fecha de los torneos de primera división de la Liga Azuleña de Hockey con la presencia de los equipos locales en damas y en caballeros.

En segundo turno volvió la Primera Caballeros a jugar oficialmente, tras un par de años sin actividad, en este 2026 volvieron a juntarse y con la dirección técnica de Dario Ramos participan de este torneo de la Liga Azuleña.

El debut fue ante el último campeón, Chacarita de Azul y en un partido parejo y con varios cambios en el marcador, la visita se llevó los tres puntos luego de ganar 6 a 4. Los goles locales llegaron a través de Ignacio Ruiz.

Las chicas, campeonas de la Liga Azuleña B en 2025, arrancaron en la «A» a todo gol, goleando al equipo de Alumni Blanco, por 9 a 1. Los goles llegaron por intermedio de Ana Fernández 3, Emma Grassi 2, Ayelen Andreatta 2, Milagros Zanazzi y Melisa Rojas.

La próxima fecha será de visitantes ante Edal de Tandil

Fotos: hockey Club Lilan