Deportivas

Patin: destacado participación de Lilán en un Regional en Tres Arroyos

La delegación azulgrana a cargo de Lucrecia Avila participó con 22 niñas y adolescentes

abril 14, 2026
El Fin de semana se llevó a cabo el 1er Regional de Asociación Centro, en el Polideportivo de Tres Arroyos.
La delegación de Patin Lilan se hizo presente con 22 niñas, a Cargo de la Técnica Avila Lucrecia.
Las niñas se destacaron con muy buenos Resultados.
*FORMATIVA 8 – 9 AÑOS*
2° Celis Abby
3° Ferreyra Emilia
*FORMATIVA 10-11 AÑOS*
3° Witon Lara
5° Cepeda Emma
*QUINTA 8-9 AÑOS*
1° Bernadaz Cairo Umma
3° Moyano Lola
*QUINTA 12-13 AÑOS*
5° Mormando Renata
*CUARTA 8-9 AÑOS*
1° Mena Malena
*CUARTA 10-11AÑOS*
1° Minaberria Delfina
2° Vidal Felicitas
*CUARTA 12-13 AÑOS*
2° Arrouy Felicitas
5° Bobbio Isabella
7° Dascon Emilia
*TERCERA 10-11 AÑOS*
2° Hoggan Chloe
*TERCERA 12-13 AÑOS*
5° Gancedo Jennifer
6° Mormando Constanza
9° Simón Martina
*SEGUNDA 10-11 AÑOS*
1° Orueta Lomolino Valentina
*PRIMERA 10-11 AÑOS*
1° Alonso Martina
*PRIMERA 14-15 AÑOS*
1° Rodríguez Martina
*POMOCIONAL INFANTIL*
2° Arias Sofia
*TERCERA B CADETE*
2° Andreatta Francesca
abril 14, 2026

Publicaciones relacionadas

Paleta: intensa actividad de Jorge Newbery en torneos provinciales

abril 13, 2026

Hockey: Lilán ganó en damas y perdió en caballeros en primera división

abril 12, 2026

Automovilismo: Juan María Alvarez dice presente en Mar y Sierras en Olavarría

abril 10, 2026

Fútbol femenino: gol de Mía Suarez en la derrota de Ciudad de Olavarría

marzo 25, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba