Deportivas
Patin: destacado participación de Lilán en un Regional en Tres Arroyos
La delegación azulgrana a cargo de Lucrecia Avila participó con 22 niñas y adolescentes
El Fin de semana se llevó a cabo el 1er Regional de Asociación Centro, en el Polideportivo de Tres Arroyos.
La delegación de Patin Lilan se hizo presente con 22 niñas, a Cargo de la Técnica Avila Lucrecia.
Las niñas se destacaron con muy buenos Resultados.
*FORMATIVA 8 – 9 AÑOS*
2° Celis Abby
3° Ferreyra Emilia
*FORMATIVA 10-11 AÑOS*
3° Witon Lara
5° Cepeda Emma
*QUINTA 8-9 AÑOS*
1° Bernadaz Cairo Umma
3° Moyano Lola
*QUINTA 12-13 AÑOS*
5° Mormando Renata
*CUARTA 8-9 AÑOS*
1° Mena Malena
*CUARTA 10-11AÑOS*
1° Minaberria Delfina
2° Vidal Felicitas
*CUARTA 12-13 AÑOS*
2° Arrouy Felicitas
5° Bobbio Isabella
7° Dascon Emilia
*TERCERA 10-11 AÑOS*
2° Hoggan Chloe
*TERCERA 12-13 AÑOS*
5° Gancedo Jennifer
6° Mormando Constanza
9° Simón Martina
*SEGUNDA 10-11 AÑOS*
1° Orueta Lomolino Valentina
*PRIMERA 10-11 AÑOS*
1° Alonso Martina
*PRIMERA 14-15 AÑOS*
1° Rodríguez Martina
*POMOCIONAL INFANTIL*
2° Arias Sofia
*TERCERA B CADETE*
2° Andreatta Francesca