Fútbol femenino: gol de Mía Suarez en la derrota de Ciudad de Olavarría

Mia Suárez, surgida futbolísticamente en Juventud desde esta temporada esta integrando el primer equipo de Ciudad de Olavarría, que juega en la Liga de la vecina ciudad.

La goleadora del fútbol lapridense en los torneos liguistas debutó oficialmente el domingo 15 de marzo, por la primera fecha, en la victoria de su equipo por 4 a 0 ante Ferro; mientras que el pasado 22 de marzo, por la segunda fecha perdió ante Colonias y Cerros por 3 a 1. Mía anotó el gol del descuento de su equipo a los 70 minutos de partido.