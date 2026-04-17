Choque frontal: falleció un hombre de 53 años de edad

Cuando corría aproximadamente las 18,30 del día de hoy -viernes 17- fueron convocados los Bomberos Voluntarios por un accidente vehicular en la ruta 51 en dirección a Coronel Pringles, en cercanías al conocido en la región Paraje “Los Pitufos”. El accidente tuvo como salvo una persona fallecida, vecina de la zona del accidente y tres heridos de nacionalidad brasileña.

Según se ha informado extraoficialmente el choque frontal se habría producido en un sector de recta y con la presencia de la lluvia y al lugar concurrieron las unidades 9 y 10 de Bomberos Voluntarios de Laprida, a cargo del Sub Oficial Rubén Elizondo.

Uno de los vehículos involucrados fue un Jeep, dominio JAP2133, conducido por Valter Ernesto Kanitz, 34 años, sin lesiones; quien viajaba acompañado por Amanda Giovanaz y Ariane Giovanaz, ambas mayores de edad. Todos ellos de nacionalidad brasileña.

Las tres personas que se trasladaban en dicho vehículo fueron trasladados al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholúz”, de Laprida, para su asistencia médica a raíz de las lesiones sufridas durante la colisión.

En el otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford F100, Dominio RLJ822, conducida por Gerardo Abel Amarillo, 53 años, con domicilio en Laprida, quien a raíz de las lesiones recibidas, falleció en el lugar.

A raíz del accidente se convocó a personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del lamentable siniestro. En el lugar se hallaban trabajando efectivos de Vial La Madrid. En tanto la ruta se hallaba habilitada al tránsito.

Tomó intervención la Justicia iniciándose una causa por “Homicidio Culposo”, con injerencia de Ayudantía Fiscal de Laprida, a cargo del Dr. Alejandro Braga.