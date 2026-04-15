Un camión que transportaba papas volcó en la ruta 86

Un camión que transportaba papas volcó este martes 14 de abril, en la ruta provincial 86,, en las inmediaciones del establecimiento rural 23 de Abril. a estación de servicios Shell de Valle María y provocó el corte total de la Ruta Provincial 11.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 23 horas y partió hacía el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Laprida, en la unidad 10 a cargo del oficial Javier Luna, junto a 8 bomberos.

Como consecuencia del accidente, la carga quedó esparcida, realizando Bomberos las tareas de rigor en un vuelco vehicular, para garantizar la seguridad y normalizar la situación.