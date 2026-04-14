Indec: la inflación de marzo fue del 3,4% y acumula 10 meses sin bajar

La inflación de marzo fue de 3,4%, décimo mes consecutivo que el índice no baja, de acuerdo con los datos dados a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el informe oficial, el índice acumuló en el primer trimestre del año una variación de 9,4%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 32,6%.

Los números del Indec

De nuevo a los datos duros del Indec, los precios regulados registraron el mayor incremento del mes, con una suba de 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, el IPC núcleo avanzó 3,2% y los precios estacionales subieron 1,0%.

Entre las divisiones que componen el índice, “Educación” fue la de mayor aumento en marzo, con el alza de 12,1%, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió “Transporte”, que registró una suba de 4,1%, asociada a incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró una variación de 3,4% y fue la división con mayor incidencia en el resultado general del índice, principalmente por los aumentos en carnes y derivados. El informe también detalló que los bienes registraron un incremento de 3% en marzo, mientras que los servicios avanzaron 4,2%.

La inflación: perspectivas

Como es costumbre, Caputo cerró: “La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”.

Caputo, había anticipado que el índice sería superior al 3%, un nivel que atribuyó a “cuestiones estacionales” y al impacto de la guerra en Oriente Medio. A la vez, prometió que a partir del mes que viene el Índice de Precios al Consumidor bajará.

Marzo es un mes que suele marcar subas estacionales grande en «Educación», por el retorno de las clases. El nivel actual de aumentos de precios dificulta la meta expresada por el presidente Javier Milei respecto de que el índice comience con un cero en agosto, aunque ese señalamiento fue previo a la guerra y su impacto. A la vez, el acumulado quedó en la puerta del total presupuestado para este año, del 10.1%.

fuente: agencia DIB