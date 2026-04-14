Alfredo Fisher: “Vinimos a expresarnos como municipios lo que ha venido pasando durante los últimos dos años”

Durante el reclamo que realizaron intendentes de todo el país al ministerio de Economía, los alcaldes bonaerenses reflejaron las problemáticas que sostienen en los territorios.

Entre los participantes estuvo el Intendente Municipal de Laprida, Alfredo Fisher quien acompaño a otros jefes comunales alineados al gobernador Axel Kicillof y otros que responden a Máximo Kirchner

En uno de los peores momentos del gobierno de Javier Milei desde 2023, un gran grupo de intendentes de todo el país se juntaron para reclamar al ministerio de Economía por el recorte de fondos, que repercute en una situación muy crítica para los municipios. La provincia de Buenos Aires también capitalizó dicho reclamo y movió a gran parte del gabinete para acompañar los reclamos.

Durante la jornada de lucha en tierras porteñas, un gran grupo de intendentes bonaerenses explicaron la situación crítica que se vive en los territorios producto a los recortes por parte del gobierno nacional y la caída en la recaudación.

Alfredo Fisher: “Vinimos a expresarnos como municipios lo que ha venido pasando durante los últimos dos años”

En declaraciones a revista La Tecla, el jefe comunal de Laprida dio un lapidario diagnóstico de lo que viven los municipios. Allí sentenció: “Vinimos a expresarnos como municipios lo que ha venido pasando durante los últimos dos años, sobre todo para el territorio bonaerense. Vinimos a exigirle al presidente y al ministro de Economía que por lo menos redistribuya lo que percibe a través de la percepción de impuestos, como el impuesto país o al combustible que suman más de cinco billones de pesos, que lo distribuyan como dicen las leyes”.

“El resto, si no queres hacer viviendas, si queres cerrar hospitales, si no queres hacer escuelas, es parte de tu disposición como presidente de la nación. Pero tenes una obligación: los impuestos que se recaudan para ser coparticipables, lo tenes que hacer. Sino es delito”, añadió el jefe comunal.

Acto seguido, recordó que el gobernador bonaerense realizó presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y añadió: “La renovación viene de la mano de los intendentes y los gobernadores que se han parado y han mostrado una convicción en relación a su territorio y a su pueblo”.

Fuente: latecla