Escalafón municipal: el Sindicato recibió a concejales de la oposición

En la tarde del jueves 12 del corriente mes, dirigentes del Sindicato de Empleados Municipales de Laprida recibieron concejales en un encuentro que tuvo como eje de charla el reciente escalafón municipal puesto en vigencia por el Ejecutivo Municipal.

El encuentro encabezada por la Secretaria General Soledad Tumini participaron los concejales Nicolas Balero Reche (PRO), Eduardo López (UCR Evolución) y Sebastián Aristegui (LLA), mientras que desde el gremio estuvieron participando Alejo Vara, Julia López e Ignacio Di Prátula.