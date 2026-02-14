Fisher con funcionarios de la Subsecretaría de Minería de la Provincia

En su despacho, el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher recibió a funcionarios de la Subsecretaría de Minería de PBA, el Jefe de Gabinete del área, Miguel Ángel Cruz Ramírez y Fernando Fiscella, Inspector de control y fiscalización minera, que llegaron a nuestra ciudad días atrás para la firma de un convenio entre el Municipio y ésa Subsecretaría, dependiente del Ministerio de la Producción e Innovación de la provincia de Buenos Aires.

Junto al Intendente Fisher, estuvo presente el Subsecretario de Desarrollo Local, Marcos Lavandera, donde dialogaron sobre diversos temas inherentes a las labores que se llevan adelante desde esa Subsecretaría y del convenio firmado: “La Minería en tu Municipio”, que tiene por objeto acompañar y fortalecer las labores de la gestión municipal en lo que atañe al sector y su vinculación local, entre ellas la utilización del suelo y la tipología de arcillas que se encuentran en nuestra región y la viabilidad de sus posteriores usos y aplicaciones.

En el marco de la diversidad de aspectos que contempla la minería y su amplio abanico de competencias y vinculación con el suelo como materia de estudio y trabajo, es que esta firma de convenio se realizó en el 3º Encuentro de Barro y Fuego, que se realizó en nuestra ciudad y estuvo a cargo del maestro alfarero Carlos Moreyra, y es impulsado por las integrantes del grupo “Las del barro”, que integran Alba Galetti de Larralde, Stella Maris Policano y Elina Larralde, gestoras de este encuentro cultural, artístico y creativo del que participan lapridenses y visitantes, que tuvo lugar en el espacio de la Gamela, donde los interesados llegaron para aprender y/o continuar su formación en alfarería, cuyo material para la elaboración de piezas es la arcilla y contó con el auspicio del Municipio.

El convenio firmado contempla el desarrollo de estudios del suelo, de manera sustentable y compatible con el cuidado del medio ambiente y la participación de la comunidad.