Laprida sede del Festival Nacional del Circo Callejero 2026

Este sábado 11 y el domingo 12 de abril, desde las 15.00 horas, en la Plaza Pedro Pereyra, llega el 15º Festival Nacional de Circo Callejero de Laprida.

2026 nos encuentra celebrando las 15 ediciones de este Festival Nacional de Circo Callejero con la misma motivación y energía del comienzo: recuperar el espacio público para las realizaciones artísticas y que todo el pueblo pueda disfrutar al aire libre de espectáculos de primer nivel y con entrada libre y gratuita.

Ya pasaron 14 ediciones que se han vivido a pleno: el Festival Nacional de Circo Callejero, reúne a las mejores compañías de circo de nuestro país que llegan a Laprida para mostrar su variedad y calidad de propuestas: acrobacia, telas, trapecio, humor, piruetas.

Cerca de 100 compañías circenses y miles de espectadores de nuestra ciudad y la región han disfrutado y compartido esta propuesta que reúne a artistas y espectáculos de primer nivel y que han tenido a lo largo de las distintas ediciones al Parque del Bicentenario y a la Plaza Pedro Pereyra como escenarios centrales.

En esta edición, el 15° Festival Nacional de Circo Callejero, presenta a: Cía Rumba, Polimotas, Transhumantes, Rudy Güemes, y Circo Eguap.