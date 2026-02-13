Deportivas

Automovilismo: Calendario confirmado para las Mayores

La Asociación de Corredores informó cómo será el calendario 2026 que llega con novedades ya que se incorporaron tres escenarios.

Luego de dar a conocer el retraso del inicio del torneo que finalmente se dará el 22 de marzo en Pigüé, la asociación confirmó el resto de las fechas. Como novedades está el retorno del AMCO, que tendrá dos fechas, la inclusión de Balcarce y la llegada por primera vez al “Oscar Mauricio Franco” de Azul.

Las cuatro categorías tendrán carrera con pilotos invitados, además Mar y Sierras A tendrá en la segunda visita a Olavarría una carrera especial.

 

CALENDARIO 2026
1 Fecha – 21/22 marzo Pigüé
2 Fecha – 11/12 abril – Olavarría (invitados MYSB)
3 Fecha – 9/10 mayo – Balcarce (a confirmar)
4 Fecha – 13/14 junio – San Cayetano (Invitados MYSA)
5 fecha – 11/12 julio – Tres Arroyos (invitados TC del 40)
6 fecha – 8/9 agosto – Azul (invitados Minicross)
7 fecha – 12/13 septiembre – Olavarría (carrera especial MYSA)
8 Fecha – 10/11 octubre – Tres Arroyos
9 fecha – 21/22 noviembre – San Cayetano

 

Fuente y foto: circuitounoweb.net

