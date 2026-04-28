Intervenciones policiales durante el fin de semana
Informe de la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Publico del Municipio de Laprida
«Desde la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Publico del Municipio de Laprida, se informa a la comunidad algunas de las intervenciones policiales realizadas durante el fin de semana, a través del CEM
Día viernes 24/4 siendo las 16:25 horas, desde el Centro de Emergencias Municipal se visualiza en plaza Bicentenario un masculino que circula en bicicleta por calle Antártida Argentina, teniendo conocimiento que posee prohibición de acceso al domicilio de su ex pareja, dispuesta por Juzgado de Paz Local y podría estar dirigiéndose hacia allí. Por lo que se envía móvil policial de Estación Comunal, quienes constatan la presencia del mismo dentro de la vivienda, procediendo a su aprehensión. Iniciando actuaciones por “DESOBEDIENCIA” con injerencia de la UFI N° 5 de Olavarría.
Siendo las 18:45 hs del día sábado, personal policial consulta al CEM si había una persona caída sobre Av. Pereyra. Se da vista a las cámaras, observándose un grupo de personas en Av. Pereyra entre Av. San Martín y Santamarina. Observando que minutos antes circulaba por el lugar un vehículo y detrás del mismo, un masculino en bicicleta. Luego, el auto estaciona y al abrir la puerta provoca la caída del ciclista. Dirigiendo móvil policial y ambulancia. Trasladando al masculino al Hospital Municipal para ser asistido. Realizando cortes de calles para preservar el lugar, iniciándose actuaciones caratuladas “LESIONES CULPOSAS” con injerencia de la Ayudantía de Fiscal Local.
En la madrugada del Domingo, siendo las 03:30 horas, desde CEM se visualiza Fiat Duna color rojo estacionado fuera de local bailable, el cual días anteriores fue visualizado circulando a alta velocidad, sin luces y dándose a la fuga al personal de tránsito. Observando que un masculino se sube al vehículo y sale circulando a muy alta velocidad, dando aviso a los móviles. Dirigiéndose por calle Santamarina y al llegar a Independencia intenta frenar colisionando contra el cordón de la vereda, visualizando que el conductor se retira corriendo. Al llegar los móviles, el mismo vuelve al lugar. Se realiza Acta de infracción y secuestro del vehículo, por la maniobra imprudente realizada y por no presentar documentación correspondiente. Siendo trasladado por grúa al depósito judicial.
Siendo las 19:10 hs. se recibe novedad que en calle Graham al 1000 habría personas que quisieron ingresar al domicilio. Dirige móvil policial, informando que ya había un masculino reducido, que se había metido en terrenos vecinos, tornándose hostil con los efectivos policiales, mordiendo a uno de ellos. Recorriendo inmediaciones y terrenos, no se observa otra persona. Desde CEM se chequean grabaciones, visualizando que uno solo habría ingresado aldomicilio por un terreno. Siendo un menor de 15 años, oriundo de Coronel Pringles, trasladándolo en calidad de aprehendido al Hospital Municipal.
Iniciando actuaciones por “VIOLACION DE DOMICILIO, ATENTADO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES”, con injerencia de la UFI 17 de menores. Quien dispuso entrega del menor a mayor responsable.
Siendo las 19.43 hs. Se recibe llamado al 103 dando aviso de Incendio de motocicleta en independencia y 9 de julio. Se da aviso a Bomberos voluntarios. Dirigiendo en colaboración móvil policial y de tránsito, realizando corte preventivo de calles hasta que bomberos finalizó su labor. El mismo habría sido producido por un chispazo en el motor.
Personal policial siendo las 23:20 hs, solicita al CEM si se tenía a la vista una camioneta Chevrolet que transitaba a contramano por calle Belgrano. Visualizando la misma por calle España también a contramano. Dando aviso de su recorrido al móvil, siendo interceptado. Identificándolo y cursando sus datos por red informática policial, arrojando resultado negativo. Solicitando móviles en apoyo ya que el masculino intento agredir al personal, procediendo a su aprehensión. Siendo trasladado al Hospital Municipal, iniciando actuaciones por “DESOBEDIENCIA, ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD”. Asimismo, previamente se le labró Acta de Infracción de transito, por circular a contramano, carecer de seguro y negarse a realizar control de alcoholemia. Procediendo al secuestro de la camioneta.
