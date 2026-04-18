Decomiso de mercadería a vendedores ambulantes

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Publico del Municipio de Laprida, se informa a la comunidad las tareas realizadas durante el Jueves 16 de Abril

Durante la mañana del último jueves, personal policial de Jefatura Comunal y de CPR, realizaron mega operativo de saturación en el Acceso principal a nuestra ciudad, donde se identificaron 89 vehículos y 89 personas, realizando 06 infracciones por SENASA y 07 infracciones de Tránsito elevadas al Juzgado de Faltas Local.

En horas de la mañana, personal de Tránsito Municipal que se encontraba de recorrida constata a ciudadanos que no eran de esta ciudad realizando venta ambulante, por lo que acerca personal policial de la Estación Comunal, quienes identifican y cursan a los mismos por red informática, sin tener impedimentos legales. Procediendo al decomiso de los elementos, ya que no tenían como justificar la procedencia de los mismos, siendo cargadores, cuchillos, medias, herramientas, entre otros. Realizando Acta de infracción a la Ordenanza Municipal 1389/08 que prohíbe la Venta ambulante en nuestra ciudad, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.