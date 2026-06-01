Kicillof llega a Laprida para inaugurar el Frigorifico Municipal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, llegará a nuestra ciudad el próximo jueves 4 de junio en una nueva visita para la inauguración de obras de importancia para la comunidad.

Desde el Municipio se anuncia la llegada del gobernador provincial para el acto de inauguración del Frigorifico Municipal, una obra que se ha realizado con el importante apoyo económico de la provincia de Buenos Aires y que después de largos meses de trabajo comenzará a funcionar en los próximos días.

El acto se realizará el jueves 4 de junio, a las 13,45 horas en el Frigorifico Municipal, en la zona norte de nuestra ciudad, en cercanías del ex-matadero municipal y la chacra de la Escuela Secundaria Agraria y llegará acompañado por otros funcionarios provinciales.