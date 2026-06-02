Deportivas

Comienza el Campeonato Regional de Rural Bike Laprida 2026

La primera fecha se disputará este domingo 7 de junio desde las 11 horas

junio 2, 2026

Este domingo 7 de junio llega esta competencia, 1ª fecha del 2º Campeonato Regional de Rural Bike en Laprida, organizada conjuntamente por el Municipio, a través de la Dirección de Deportes y el Club Social y Deportivo Juventud , en el marco del Programa Clubes en Acción.

 

Nuevamente los participantes se desafiarán en los caminos rurales de nuestro distrito. Será la primera de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, de este 2º Campeonato Regional de Rural Bike.

Domingo 7 de junio
Largada 11:00 h | Desde el Club Juventud
30KM Promocional
60KM Competitivo
Clasificación por chip
Se entregará Kit con agua, cereal y fruta
Habrá medalla finisher para todos los/as participantes

Inscripciones en Código Aventura [https://www.codigoaventura.com.ar/…/ficha_tecnica.htm] | @sudoeste_competicion

 

Pago de Inscripción: Alias juventudlaprida
Envío de comprobante de pago: 2284 – 579 144 Diego Venzi

 

INFO
2284 – 699 501 (Agustín Bernadaz)
2284 – 680 554 (Dirección de Deportes)

 

El Gobierno Municipal, junto a los clubes de la ciudad, sigue su calendario de competencias deportivas en los caminos rurales de nuestro distrito, que siempre son un hermoso desafío para todos los participantes.

junio 2, 2026

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