Comienza el Campeonato Regional de Rural Bike Laprida 2026
La primera fecha se disputará este domingo 7 de junio desde las 11 horas
Este domingo 7 de junio llega esta competencia, 1ª fecha del 2º Campeonato Regional de Rural Bike en Laprida, organizada conjuntamente por el Municipio, a través de la Dirección de Deportes y el Club Social y Deportivo Juventud , en el marco del Programa Clubes en Acción.
Nuevamente los participantes se desafiarán en los caminos rurales de nuestro distrito. Será la primera de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, de este 2º Campeonato Regional de Rural Bike.
Domingo 7 de junio
Largada 11:00 h | Desde el Club Juventud
30KM Promocional
60KM Competitivo
Clasificación por chip
Se entregará Kit con agua, cereal y fruta
Habrá medalla finisher para todos los/as participantes
Inscripciones en Código Aventura [https://www.codigoaventura.com.ar/…/ficha_tecnica.htm] | @sudoeste_competicion
Pago de Inscripción: Alias juventudlaprida
Envío de comprobante de pago: 2284 – 579 144 Diego Venzi
INFO
2284 – 699 501 (Agustín Bernadaz)
2284 – 680 554 (Dirección de Deportes)
El Gobierno Municipal, junto a los clubes de la ciudad, sigue su calendario de competencias deportivas en los caminos rurales de nuestro distrito, que siempre son un hermoso desafío para todos los participantes.