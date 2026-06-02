Comienza el Campeonato Regional de Rural Bike Laprida 2026

Este domingo 7 de junio llega esta competencia, 1ª fecha del 2º Campeonato Regional de Rural Bike en Laprida, organizada conjuntamente por el Municipio, a través de la Dirección de Deportes y el Club Social y Deportivo Juventud , en el marco del Programa Clubes en Acción.

Nuevamente los participantes se desafiarán en los caminos rurales de nuestro distrito. Será la primera de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, de este 2º Campeonato Regional de Rural Bike.

Domingo 7 de junio

Largada 11:00 h | Desde el Club Juventud

30KM Promocional

60KM Competitivo

Clasificación por chip

Se entregará Kit con agua, cereal y fruta

Habrá medalla finisher para todos los/as participantes

Inscripciones en Código Aventura [https://www.codigoaventura.com.ar/…/ficha_tecnica.htm] | @sudoeste_competicion

Pago de Inscripción: Alias juventudlaprida

Envío de comprobante de pago: 2284 – 579 144 Diego Venzi

INFO

2284 – 699 501 (Agustín Bernadaz)

2284 – 680 554 (Dirección de Deportes)

El Gobierno Municipal, junto a los clubes de la ciudad, sigue su calendario de competencias deportivas en los caminos rurales de nuestro distrito, que siempre son un hermoso desafío para todos los participantes.