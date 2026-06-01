Locales

Jornada educativa de Bomberos con alumnos y docentes de la Escuelas 8 y 10

junio 1, 2026

Integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Laprida realizaron una jornada educativa en la Escuela N° 8, contando también con la participación de alumnos y docentes de la Escuela N° 10.


Durante el encuentro se desarrollaron charlas y demostraciones prácticas sobre primeros auxilios, técnicas de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y uso correcto de matafuegos, con el objetivo de brindar herramientas básicas de prevención y actuación ante emergencias.


La actividad permitió a los estudiantes participar activamente, realizar consultas y conocer más sobre el importante trabajo que realizan diariamente los servidores públicos de nuestra comunidad.
Desde Bomberos Voluntarios de Laprida agradecemos a las instituciones educativas por la invitación y el compromiso demostrado en esta jornada de aprendizaje y prevención.

junio 1, 2026

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