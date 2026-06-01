Jornada educativa de Bomberos con alumnos y docentes de la Escuelas 8 y 10

Integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Laprida realizaron una jornada educativa en la Escuela N° 8, contando también con la participación de alumnos y docentes de la Escuela N° 10.



Durante el encuentro se desarrollaron charlas y demostraciones prácticas sobre primeros auxilios, técnicas de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y uso correcto de matafuegos, con el objetivo de brindar herramientas básicas de prevención y actuación ante emergencias.



La actividad permitió a los estudiantes participar activamente, realizar consultas y conocer más sobre el importante trabajo que realizan diariamente los servidores públicos de nuestra comunidad.

Desde Bomberos Voluntarios de Laprida agradecemos a las instituciones educativas por la invitación y el compromiso demostrado en esta jornada de aprendizaje y prevención.