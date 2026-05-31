Sub 21: Juventud venció a Lilán por 2 a 1 en la ida de la Unión Regional

En su cancha, Juventud hizo valer la localía y se quedó con el primer chico del cruce de cuartos de final por el Torneo Sub 21 de la Unión Regional Deportiva 2026.

El equipo local justicaba en la red su mejor accionar en el desarrollo del encuentro, aprovechando al máximo sus oportunidades y se iba en los primeros cuarenta y cinco minutos ganando por 1 a 0. Una diferencia que pudo ampliar en el segundo tiempo luego de un tiro de esquina y un gran cabezazo.

En esta etapa final por expulsiones, Juventud se quedo con nueve jugadores y cuando solo quedaban cuatro minutos de tiempo reglamentario, Lilan puso el descuento con un tiro penal a cargo de Emir Alegre.

La revancha se jugará el próximo domingo en el Parque Peruilh y el ganador accederá a las semifinales del torneo.