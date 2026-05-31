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Femenino: Platense campeón

Venció por 3 a 0 a Barracas en la final de vuelta en el Evaristo Elia

mayo 31, 2026

Ante una gran cantidad de público se jugó este domingo el partido final de vuelta de primera división de fútbol femenino, en el Evaristo Elia, Platense venció por 3 a 0 a Deportivo Barracas y de esa manera celebró el título de campeón del Torneo Apertura 2026.

 

A lo largo de los 90 minutos Platense mostro superioridad sobre su rival y con el correr de los minutos fue cristalizando la misma en el resultado, en el primer tiempo Betania Orellano ponía el 1 a 0 luego de un tiro de esquina al centro del área que fue empujada por la delantera calamar entre piernas de compañeras y jugadoras rivales.

 

Asi finalizaban los primeros 45 minutos en un encuentro donde cada equipo trataba de imponer sus condiciones y en el cual además de intentar jugar se metía y disputaba el balón en todos los sectores de la cancha.

 

En el complemento en un lapso de tres minutos, Platense consolidó el triunfo con dos goles, el primero de ellos con una gran definición de Brenda Andreatta con un remate sobre la arquera Lupardo y luego Milagros Nuñez después de un tiro de esquina con un cabezazo que previo pique se terminó metiendo en el arco de Barracas.

 

Las lobas sintieron en impacto de ese tercer gol y a partir de ese momento el dominio del partido y el manejo de las situaciones fueron para las locales que tuvieron alguna que otra chance de aumentar la diferencia.

 

El final del partido llegó con cambios en ambos equipos que sirvieron para mostrar el potencial como plantel del equipo lapridense. Con la solidez defensiva de su arquera Genara Loos, de su líder  en defensa Felicitas Villavicencio y de la experiencia y entrega de Eugenia Arias y Milagros Nuñez más toda la capacidad generadora de fútbol de Brenda Andreatta, Platense supo consolidar un gran campeonato y poder coronarlo con el título merecidisimo de CAMPEÓN.

 

mayo 31, 2026

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