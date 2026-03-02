FALLECIMIENTOS MES DE ABRIL (2)

JULIO CESAR CARRIZO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 11 de abril de 2026 a los 71 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00.

FELIPE HONORIO BULACIO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de abril de 2026 a los 81 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal, con servicio directo a las 8,30.

FALLECIMIENTOS MES DE MARZO (3)

HAYDEE LUCIA GOROSITO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 16 de marzo de 2026 a los 90 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00,.

REINALDO ABEL GARCIA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 15 de marzo de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron en el Cementerio Municipal a las 18,00.

SUSANA RAQUEL MENDEZ DE HERRERA

La vecina de Villa Alfredo Fortabat y oriunda de Laprida falleció este martes 10 de marzo en Olavarría. Sus restos serán velados hoy en las salas de la calle España y posteriormente trasladados al Crematorio Pinos de Paz. (Fuente olavarrianoticias.com.ar)

MARIA CRISTINA DAMBOREARENA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de marzo de 2026 a los 80 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 18,00, al día siguiente.

MARIO ARIEL RODRIGUEZ

El vecino de Capital Federal y oriundo de Laprida falleció este viernes 6 de marzo en la ciudad de Bahía Blanca, a los 52 años de edad. Sus restos serán inhumados sábado 7 a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz de Olavarría. (Fuente olavarrianoticias.com.ar

ENRIQUE MARIO SALVADE

El vecino del microcentro y oriundo de Laprida falleció este viernes 6 de marzo en Olavarría, a los 100 años de edad. Sus restos son velados desde esta mañana en las salas de la calle España y posteriormente serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente del lugar

ESTELA ADELINA STINSHOFF

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de marzo de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00, con servicio directo.

FRANCISCO «PINCHO» ORRUMA

El vecino platense y oriundo de Laprida falleció este 1 de marzo en la ciudad de La Plata, a los 80 años de edad. Con el regreso de la democracia tuvo un rol activo dentro de la Unión Cívica Radical. Fue subsecretario de Acción Social entre 1983 y 1987, diputado provincial entre 1989 y 1993 y presidente del Comité de la Sección Primera en 1983. Su fallecimiento se produjo el lunes y desde la UCR local lo despidieron con un sentido mensaje en sus redes sociales.

FALLECIMIENTOS MES DE FEBRERO (7)

NILDA ETHEL BORDACAHAR

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de febrero de 2026, Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal.

RAMONA RENE RIVERO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 21 de febrero de 2026 a los 64 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00.

MIRTA SILVIA VIDAL

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 21 de febrero de 2026 a los 70 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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LAURA KARINA ZARATE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 20 de febrero de 2026 a los 48 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00.

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MARIO BENIGNO CABRERA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de febrero de 2026 a los 85 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 al día siguiente.

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NILDA GRACIELA PEREZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 5 de febrero de 2026 a los 67 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 al día siguiente.

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ALICIA BEATRIZ ARIAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 4 de febrero de 2026 a los 51 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00.

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FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

NORMA SUSANA HARISMENDI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.

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ALBERTO RAUL GRANEL

Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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JUAN ROBERTO LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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NOEMI ELIDA MONTENEGRO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.

Datos fallecidos en 2025

Datos fallecidos en 2024