Quiénes son los seis futbolistas argentinos que jugarán el Mundial 2026 para otras selecciones

FIFA anunció que los 48 países que participarán del Mundial 2026 confirmaron la lista de 26 convocados, incluida la Selección argentina. Lo curioso es que otras selecciones cuentan con jugadores que nacieron en tierras albicelestes y que defenderán a distintas naciones durante la Copa del Mundo.

Uno de los más reconocidos, y que hace años lo viene haciendo, es Fernando Muslera. Aunque nació en Buenos Aires, sus padres son uruguayos. “A los ocho meses volvimos a Uruguay, obviamente sin forma de saber lo que pasaría conmigo después. Con todo respeto, mi pasaporte dice nacionalidad argentina, pero mi sentimiento es cien por ciento uruguayo”, declaró en la página oficial de FIFA en 2017.

El arquero fue convocado por primera vez en 2010 y al año siguiente ganó la Copa América en Argentina. Durante varios años defendió el arco de la Celeste, aunque no fue citado en los últimos cuatro años, hasta que su gran presente en Estudiantes de La Plata llevó a Marcelo Bielsa a volver a convocarlo. Será su cuarta Copa del Mundo.

Otro arquero que defenderá el arco de otra selección es Hernán Galíndez. El actual portero de Huracán nació en Rosario y, tras dejar el fútbol argentino, llegó a Universidad Católica de Ecuador, donde jugó desde 2012 hasta 2021. Allí obtuvo la doble nacionalidad y fue convocado en 2020 por Gustavo Alfaro. Será su segundo Mundial con Ecuador.

Los otros jugadores nacidos en Argentina, formados y debutantes en clubes nacionales, son Juan José Cáceres, Alejandro Romero Gamarra y Andrés Cubas, quienes tienen en común que sus padres son de Paraguay.

Cáceres debutó en Racing, pasó por Lanús y luego llegó al fútbol ruso; en 2023 se nacionalizó paraguayo. Romero Gamarra surgió en Huracán y desde 2018 representa a Paraguay. Por su parte, Cubas, ex-Boca, jugó en la Selección argentina Sub 20 y disputó el Mundial de la categoría, pero desde 2021 representa a Paraguay tras aceptar el llamado de la Albirroja.

El último es Santiago Giménez, hijo de Christian “Chaco” Giménez. Nació en 2001 mientras su papá jugaba en Boca. En 2004, cuando su padre dejó Independiente para continuar su carrera en México, Santiago se instaló allí y desarrolló toda su carrera en ese país. Se formó en Cruz Azul y luego dio el salto a Europa, donde jugó en el Feyenoord y actualmente en el Milan.

Además, el “Bebote” disputó torneos con las selecciones juveniles y se consagró con la mayor. Aunque formó parte de la prelista para el Mundial Sub 20 2019 en Argentina, finalmente decidió representar a México. “Voy a decidir con el corazón. Me siento más mexicano, entonces voy a representar a México”, declaró en Claro Sports.